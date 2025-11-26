【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比87銭円高ドル安の1ドル＝155円99銭〜156円09銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1563〜73ドル、180円47〜57銭。米利下げ観測が強まり、米長期金利が低下。日米の金利差縮小を意識したドル売り円買いの動きが優勢だった。