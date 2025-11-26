ウクライナのゼレンスキー大統領＝16日/Nick Paleologos/SOOC/AFP/Getty Images/File（CNN）ロシアとウクライナの戦争の終結に向けて米国が提案した和平案の協議が進行する中、ウクライナのゼレンスキー大統領は25日、戦争はまだ終わっていないと述べ、同盟国に支援の継続を呼びかけた。ウクライナ当局によると、24日夜から25日にかけて各地に攻撃があり、首都キーウでは7人が死亡、子どもを含む13人が負傷した。ゼレンスキー氏に