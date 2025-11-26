私たち日本人が海外の人からどう見られているのか、どう思われているのかという点は、気になる人も多いのではないか。インターネットやSNSでは、「日本人は海外に行っても好意的に受け入れられる」や「日本人だというだけで現地の人に良くしてもらった」といったポジティブな話が多く見られる。海外生活が十年を超えた筆者の実体験を踏まえても、自身が日本人であることで現地の人に無条件にプラスの印象を持ってもらえることも多