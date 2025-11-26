医学部を目指して5浪、10浪と浪人を重ねる受験生がいる。巨額の予備校費用を払い続け、同級生が社会人として活躍する中、20代を受験勉強だけに費やす。「もう1年」が繰り返される背景には何があるのか。〈年間授業料600万円は当たり前、それでも多浪生が殺到…「医学部予備校」の深すぎる闇〉に続き、医学部専門予備校や医学部多浪生に詳しい教育ジャーナリストへの取材から、医学部多浪の実態に迫った。4浪までは珍しくない医学部