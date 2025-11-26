普段の洗濯の時に洗濯洗剤を切らしてた…そんな経験をされた方も少なくないのではないでしょうか。その際、洗濯洗剤の代わりにコレで洗っちゃおうとなったアナタ！実は危険なんです…。場合によっては洗濯機が故障することもあるのだとか。泥スッキリ本舗公式インスタグラム（@sukkiri_sentaku_kaji）がメーカーもNGとしているもの、NGではないけど注意が必要なものを6つ紹介しています。また、実際に洗濯洗剤がなかった時のおすす