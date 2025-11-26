「飼い主に置いてかれると思って必死についてくる犬」【写真】「置いてかれちゃう！」 必死で追いかけるがぶくんそんなコメントとともに投稿された1枚の写真が、SNSで大きな注目を集めています。写っているのは、ダックスフントの「がぶ」くん（3歳・男の子）。この日、初めて訪れたドッグランで、飼い主さんがそばを離れようとした瞬間ーーがぶくんはすかさず気づき、全力で追いかけてきたのだそうです。