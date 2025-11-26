俳優の広瀬すず（27）が27日、自身のインスタグラムを更新。大ぶりのストールをまとったオフショットを披露した。【写真】「可愛すぎーーー！」「ちょー似合ってる」大ぶりストールをまとった“冬スタイル”の広瀬すず「あったかく過ごしましょ #LVFashion」などとつづり、ジーンズにグレーのトップス、グレー地にロゴマークなどがデザインされた『ルイ・ヴィトン』のストールをあわせた、カジュアルながらも上品な“冬の着こ