マリナーズが村上獲得に動く可能性はかつてイチロー氏らが在籍したマリナーズは、今オフに日本人獲得に動くのか。マリナーズの地元紙「シアトル・タイムズ」は、各球団のスカウトの話をもとに、村上宗隆、岡本和真両内野手が「マリナーズにフィットしない理由」を指摘している。今季ア・リーグ優勝決定シリーズで惜しくも敗退したマリナーズは、オフに一塁手のジョシュ・ネイラー内野手との5年契約を発表。今季2チームで計49本