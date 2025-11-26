今年８月にベルギーのウェステルローに完全移籍。自身初の海外挑戦。ここまでCBの主力として奮闘する木村誠二は今、何を思うか。ヨーロッパの舞台で戦い、何を感じているのか。０−０のスコアレスドローに終わった11月25日のヘント戦後に話を訊いた。――◆――◆――――誰がどう見ても、今日はウェステルローが勝つべき試合でした。「そうですね」――戻って来る選手の中には壁を叩く人もいて、勝ち切れずショックの色がありあ