荒木雅博が2025年度「ゴールデングラブ賞」受賞者を解説〜パ・リーグ編伊藤大海、タイラー・ネビン、牧原大成、村林一輝、紅林弘太郎、西川愛也......。今年、パ・リーグのゴールデングラブ賞は６人の選手が初受賞を飾った。球界屈指の名手として鳴らした荒木雅博氏に、2025年パ・リーグの守備事情について語ってもらった。７年連続ゴールデングラブ賞の源田壮亮の牙城を崩し、初受賞を果たしたオリックス・紅林弘太郎photo by