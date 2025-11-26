連載第77回サッカー観戦7500試合超！ 後藤健生の「来た、観た、蹴った」現場観戦7500試合を達成したベテランサッカージャーナリストの後藤健生氏が、豊富な取材経験からサッカーの歴史、文化、エピソードを綴ります。今年の天皇杯はFC町田ゼルビアが初優勝。ヴィッセル神戸は昨年からの連覇を逃した。実力伯仲のチームが多い日本においてトーナメント戦である天皇杯の連覇は非常に難しいと言われていて、今回はその歴史を紹