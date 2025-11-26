語り継がれる日本ラグビーの「レガシー」たち【第37回】林敏之（城北高→同志社大→神戸製鋼／オックスフォード大）ラグビーの魅力に一度でもハマると、もう抜け出せない。憧れたラガーマンのプレーは、ずっと鮮明に覚えている。だから、ファンは皆、語り継ぎたくなる。連載37回目は、抜きん出た突破力と激しいタックルで「壊し屋」の異名をとった林敏之（はやし・としゆき）を紹介する。1987年の第1回ワールドカップで主将を