「ザ・ドリフターズ」加藤茶の妻でタレントの加藤綾菜が２５日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。８２歳の夫の家庭でのこだわりを明かす一幕があった。今回は「有名人の妻大集合ＳＰ」。冒頭、ＭＣの明石家さんまに「旦那さんは体調を壊されたとかニュースになってたから」と聞かれると「そうなんですよ。今回こそダメかなと思ったんでしすけど、無事に」と答えて笑わせた加藤。「カ