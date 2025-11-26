視聴率はまさかの3％台現在、フジテレビ系で放送中の連続ドラマ『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』（水曜午後10時〜）。通称“もしがく”と略される同作は、1984年の渋谷を舞台に、夢に満ちた劇団関係者たちの情熱と挫折、青春群像劇を描いているオリジナル作品だ。脚本を務めるのは『振り返れば奴がいる』 『古畑任三郎』 『王様のレストラン』（以上、フジテレビ）、『新選組！』『鎌倉殿の13人』（以上、NHK