近頃は作品の数が溢れかえり、本当に演技力のある女優が見つかりにくい。プロのドラマ通に「本物」を選んでもらった。前編記事『「演技の上手い女優」ランキングを大公開…アラフォーの宮粼あおいが上位につけた「納得の理由」とは』より続く。6〜9位にはあの国民的女優も！前クールのドラマからは、『しあわせな結婚』で阿部サダヲと夫婦役を務めた松たか子（48歳）が6位にランクイン。今年は主演映画『ファーストキス1ST