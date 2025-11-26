2013年発売の『週刊ゴルフダイジェスト』で、堀真珠さんに３歳違いの妹・さんごさんがいたとが分かりました。それにしても親御さんのネーミングセンスが素晴らしいです。「真珠」と「さんご」ですよ。一回聞いたら決して忘れない素敵な名前じゃないですか。しかもアイドル並みの美人姉妹、妹さんとはどんな仲だったのですかね。堀真珠さん自ら明かしてくれました。【前編記事】『女子ゴルフ黄金世代「美しき堀姉妹」がトップランナ