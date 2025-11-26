ラーメン屋にある“ごますり器”の歴史ある豚骨ラーメン店で、4歳の息子が“ごますり器”に手を伸ばした。ごまを出そうとするが、初めての経験で苦戦。「逆さに持って回すんだよ」と教えてあげると、楽しそうにごまをすっていた。この“ごますり器”の認知度は高く、大人なら当たり前のように使い方を知っている。しかし、どんな商品にも始まりがあるわけで、登場した頃は多くの大人が私の息子のように、使い方に戸惑ったのではな