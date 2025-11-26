所属先は高円宮杯プリンスリーグ九州2部のFC琉球U-18。トレセンと候補合宿という限られた機会で圧倒的な身体能力を武器にアピールを果たし、U-17W杯に挑んだU-17日本代表FWマギージェラニー蓮は大会後、猛烈な決意と覚悟、そして向上心を抱いて帰国していた。「本当にこの経験が最強すぎた。W杯に出るのは最初から夢だったけど感慨まではなくて、でも(初招集された)大阪キャンプから急に気持ちが上がってきて、最初は選ばれない