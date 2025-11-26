天下一品が好きだ。異常な粘度のスープ。何を原材料に作られているのだろうか。レンゲで掬うと、空気よりもゆっくりと動く。麺を持ち上げても、スープは落ちない。口にするととろみの中に、かすかにザラついた粒が舌に触れる。脳が痺れるような塩味と脂。高校生のころ、（僕と同じく）天下一品を好きな友人がいた。彼はいつも、こってりラーメンを頼んで、豚キムチと白米を追加していた。食べ終わると「今日も優勝」と言って、テー