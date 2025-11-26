先日、共同通信が『景気低迷、中国で紹興酒の消費が激減ワインや蒸留酒に押され、日本市場に熱視線』というニュースを報じた。同記事によれば、〈日本でもなじみ深い紹興酒が本場の中国で消費が激減している。ワインブームや高級化した蒸留酒の白酒に押され、近年の景気低迷による宴会減少が追い打ちをかけた。〉という。はたして、紹興酒の消費は本当に激減しているのか――。結論から言えば、「数字は正しいが、解釈が正確とは