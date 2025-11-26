朝のドル円は１５６円００銭台、海外市場で１５５円８０銭を付ける＝東京為替 海外市場で米利下げ観測などからドル売りがやや優勢となり、ドル円は一時１５５円８０銭を付けた。その後少し戻して１５６円００銭台での推移。 USDJPY 156.02