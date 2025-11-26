11:00ホークスビーNZ中銀総裁、記者会見 12:35日本40年利付国債入札（4000億円程度） 14:00日銀「基調的なインフレ率を捕捉するための指標」 15:00高市首相と野党4党首による党首討論 18:00ECB金融安定報告 ミュラー・エストニア中銀総裁、金融会議出席 21:30リーブス英財務相、予算案発表 23:00ブイチッチ・クロアチア中銀総裁、金融政策見通しについて講演 27日0:30米週間石油