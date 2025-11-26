65歳以上の100人に1人がかかる「ファンの方々に応援していただけることが、一番の励みになります。復帰の時がきたら、またお話しさせていただきます」歌手の美川憲一（79歳）の事務所スタッフが、今の胸中をそう明かす。美川がパーキンソン病を患ったと公表したのは、11月13日のこと。投薬治療とリハビリに励み、12月14日の公演には出演する予定という。パーキンソン病は65歳以上の100人に1人がかかっており、日本人患者は約30万人