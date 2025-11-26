【ナイロビ共同】ナイジェリア北西部ケビ州の高校を襲撃した武装集団が女子生徒25人を拉致した事件でティヌブ大統領は25日、全員が救出されたと表明した。ナイジェリアでは武装集団による身代金目的とみられる誘拐事件が相次いでいる。事件は今月17日に発生。AP通信によると、1人は事件当日に脱出し、その後に残りの24人も救助された。救出の詳細は明らかになっていない。西部ナイジャ州では21日、寄宿学校が武装集団に襲わ