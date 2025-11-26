『誰カブキ』の#4が放送。芸歴25年の人気俳優が衝撃の姿で登場。六本木のど真ん中でキレキレダンスを披露し、DJ KOOが「めちゃめちゃうまい」と絶賛するシーンがあった。【映像】衝撃の姿でキレキレダンスを披露する人気俳優『誰カブキ』は、全身歌舞伎の衣装をまとったゲストが、スタジオに向かって激走。その正体を当てるというクイズ番組。ゲストがバレずに街中を走りきれば賞金を獲得。誰かを当てることができたら、視聴者