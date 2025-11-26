11月25日放送の『クロナダル』（テレビ朝日系）で、お笑いコンビ「トム・ブラウン」のみちおが、自身が熱烈に推すtimeleszのメンバー・佐藤勝利へ向けた感動のラブレターを読み上げる一幕があった。【映像】みちおから佐藤勝利へのラブレター番組では、みちおと口笛なるお（わらふぢなるお）が、何も知らないクロちゃん（安田大サーカス）とナダル（コロコロチキチキペッパーズ）にtimeleszの魅力を伝えるという企画が行われた