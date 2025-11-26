近年、痴漢や盗撮など、学校や塾の教職員が性犯罪に手を染める報道が後を絶たない。実際文科省によると、令和5年度に性犯罪で懲戒処分・訓告を受けた教職員は320人に上り、さらにその半数の157人は「生徒への性暴力」を理由に処分されている。しかし、このような情けない実態は今にはじまったことではない。いやむしろ、昔のほうが現代の倫理観では考えられないようなことが平然と行われていた。遅くとも1970年代には、「教職員は