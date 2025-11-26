UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 チェルシーとバルセロナの試合が、11月26日05:00にスタンフォード・ブリッジにて行われた。 チェルシーはペドロ・ネト（FW）、アレハンドロ・ガルナチョ（FW）、エンソ・フェルナンデス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはフェラン・トーレス（FW）、ロベルト・レバンドフスキ