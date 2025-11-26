「BCNランキング」2025年11月10日〜16日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS sense10 SH-M33 8GB+256GB（シャープ）2位Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）3位AQUOS sense10 SH-M33 6GB+128GB（シャープ）4位AQUOS wish5 SH-52F（シャープ）5位Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）6位AQUOS wish5（シャ