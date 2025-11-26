【インタビュー】女優の北川景子（39）主演の映画「ナイトフラワー」（監督内田英治）が11月28日に公開される。生活に困窮した母親が子供たちのためにドラッグの密売に手を染めてしまう衝撃作。主人公を演じた北川は感情むき出しの演技を見せている。また、4人組バンド「SUPER BEAVER」のボーカル・渋谷龍太（38）は麻薬密売の元締め役として今作で俳優デビュー。2人が対峙するシーンは緊張感あふれるシーンとなった。北川と渋谷