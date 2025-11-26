Snow Manの佐久間大介が主演する映画『スペシャルズ』の公開日が2026年3月6日に決まり、主題歌はSnow Man「オドロウゼ！」に決定した。さらに、“スペシャル”な殺し屋5人が“キメる”本ポスタービジュアルや追加キャストも解禁となった。【写真】映画『スペシャルズ』のムビチケビジュアル原案・脚本を務める内田英治監督による完全オリジナル作品の本作は、年齢も性格もバラバラな＜孤高のプロの殺し屋たち＞が、裏社会のト