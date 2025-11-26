UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第5節 ドルトムントとビリャレアルの試合が、11月26日05:00にジグナル・イドゥナ・パルクにて行われた。 ドルトムントはセール・ギラシ（FW）、ユリアン・ブラント（MF）、カリム・アデイエミ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するビリャレアルはタニ・オルワセイ（FW）、ニコラス・ペペ（FW）、タジョン・ブキャナン