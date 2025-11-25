VOGUE JAPANが、主催するアワード「VOGUE THE ONES TO WATCH 2025」の受賞記者会見を開催した。【画像をもっと見る】同アワードは、目覚ましい活躍でその年を彩った著名人におくられる賞として2021年にスタート。2025年度は、音楽界からSnow ManとHANA、俳優界から北川景子、佐野勇斗、見上愛、横浜流星らが受賞。また、クリエイター界からアーティストのVERDYと、「ソウシオオツキ（SOSHIOTSUKI）」デザイナーの大月壮士が選