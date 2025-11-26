ホワイトハウスで恒例「七面鳥恩赦式」に出席したFBIのパテル長官（中央）＝25日、ワシントン（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米MSNOWテレビは25日、トランプ大統領が連邦捜査局（FBI）のパテル長官の更迭を検討していると報じた。パテル氏が交際相手の女性歌手の警護に特殊部隊を派遣したほか、私的な理由で政府専用機を利用したと報じられ、トランプ氏や側近らが問題視。後任にはベイリー副長官の名前が挙がっているとい