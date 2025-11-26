26日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比500円高の4万9100円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 53499.28円ボリンジャーバンド3σ 52396.05円ボリンジャーバンド2σ 51292.83円ボリンジャーバンド1σ 50189.60円25日移動平均 49910.00円一目均衡表・基準線 49730.00円一目均衡表・転換線 49100.00円26日夜間取引終値 49086.