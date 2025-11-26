26日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比5ポイント高の672ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 770.06ポイントボリンジャーバンド3σ 749.13ポイントボリンジャーバンド2σ 748.50ポイント一目均衡表・先行スパン2（雲上限） 745.07ポイント75日移動平均 728.21ポイントボリンジャーバンド1σ 728.00ポ