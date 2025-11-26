「昔より体型が崩れてきた」「太りやすく痩せにくい」と感じている大人世代におすすめしたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【プッシュアップ】です。二の腕や肩周りの引き締め、ぽっこりお腹の解消に絶大な効果を期待できます。体幹を鍛えることにもつながるので、正しいやり方で続けるだけで全身の代謝が上がり「痩せ体質」へと体質改善が叶うのも魅力です。プッシュアップ（１）床にうつ伏せに寝そべって、床に両ひざを着い