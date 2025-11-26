メ～テレ（名古屋テレビ） 26日未明、名古屋市名東区で共同住宅が燃える火事があり、1人が死亡、1人が心肺停止の重体です。 午前1時すぎ、名東区名東本通の共同住宅が「燃えている」と近くに住む人から119番通報がありました。 消防車など14台が出動し火はおよそ3時間後に消し止められましたが、木造2階建ての共同住宅の1階と2階のあわせて3部屋が焼けました。 1階に住む70代の男性が死亡、2階に住む60代の男性が心