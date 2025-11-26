俳優の高橋克典（60）が27日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】エピソードを語る高橋克典 1993年に歌手デビューし、現在も俳優として常に第一線で活躍。37歳で初めて「徹子の部屋」に出演したときの映像を見ながら当時を振り返る。現在は時代劇などにも出演し、さらに演技の幅を広げている。多忙な日々の癒しは最近飼いはじめた２匹の猫。黒木瞳のところで子