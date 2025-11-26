ワシントン（コロンビア特別区）のバウザー市長＝9月、ワシントン（AP＝共同）【ワシントン共同】米首都ワシントン（コロンビア特別区）のバウザー市長（民主党）は25日、来年の次期市長選に出馬しないと表明した。3期目の任期満了となる2027年1月に退任する見込み。ワシントンは民主党地盤で、民主党内の後継争いが激化しそうだ。バウザー氏は特別区議会議員などを経て14年市長に初当選した。18年に再選、22年に3選した。ワ