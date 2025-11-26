韓国語の日常フレーズを出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国ドラマをもっと楽しもう。「하차입니다（ハチャイムニダ）」の意味は？「하차입니다（ハチャイムニダ）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、韓国のバスで使われているフレーズです。「하차입니다（ハチャイムニダ）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知り