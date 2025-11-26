日本航空（JAL）は、国際線プレミアムエコノミー・エコノミークラスで提供しているワインを12月1日日本発便からリニューアルする。銘柄はオリジナルの「＋81」で、赤・白を用意する。JALワインアドバイザーの大越基裕氏が監修し、それぞれスペイン産ブドウ4種類をブレンドして機内の味覚変化を踏まえた味わいとした。容器を従来の187ミリリットルペットボトルから、リサイクル可能な750ミリリットル軽量ガラス瓶に変更する。遮光性