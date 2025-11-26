山上兄妹の過酷な幼少期「2人で児童養護施設に行けばよかった。出て行けばよかった。後悔している」2025年11月18日、山上徹也被告（45歳）の裁判員裁判に、弁護側の証人として出廷した被告の妹・Mさんは、涙ながらにそう語った。裁判冒頭、弁護士から「証言する意味」を問われたMさんは次のように語った。「私は自分の生い立ちをあまり話したことはありません。話そうとすると涙が出てしまう。話すのが辛かった。ずっと辛い思い、