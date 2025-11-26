東急東横線は、人身事故の影響により、自由が丘駅から渋谷駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午前7時10分ごろの予定です。【映像】東急電鉄HPの情報警察と東急電鉄によりますと、午前6時前に都立大学駅と自由が丘駅の間の踏切で、遮断機が降りた後に人が立ち入り、電車と接触する事故がありました。この影響で現在、東急東横線は自由が丘駅から渋谷駅の間の上下線で運転を見合わせています。運転再開は午前