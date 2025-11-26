この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。家族に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。 『盆は帰って来るんだろ？』誘い方が“地元の友達”父のLINEに17万いいね ご紹介するのは、ポメラニアン病院(@0Od4l)さんの投稿した父親とのエピソードです。帰省などで地元に帰る