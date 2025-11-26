都内の新築分譲マンションの平均価格が過去最高値となっている。株式会社不動産経済研究所が発表した報道資料によると、2025年度上半期の販売価格は9,489万円で平米単価143.1万円。いずれも最高値を大幅更新し、定期借地権付き物件に至っては1億846万円で平米単価155.8万円となっている。売値だけではない。旭化成が調べた賃貸物件の家賃推移をみると、2015年を100として30平米以下の家賃が121％、50〜70平米のファミリータイプに