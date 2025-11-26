元フィギュアスケーターで、タレントの浅田舞（３７）が２４日付で自身のインスタグラムを更新。イベントでのオフショットを公開した。「新たにオープンした『名駅前チャンスセンタータワーズガーデン特設』にて、『年末ジャンボ宝くじ』『年末ジャンボミニ』発売記念イベントに参加しました！」と報告した。「まるで当選したみたいに満面の笑みで“使いきれない”なんて言ってしまったものの、こちらの１０億円はもちろん