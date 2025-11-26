フィギュアスケート男子で、平昌五輪代表の田中刑事（３１）が２２日付で自身のインスタグラムを更新。誕生日を迎え、結婚したことを明かした。「今日、誕生日を迎えました。いつも応援してくださる皆さま、温かく支えてくださる皆さま、本当にありがとうございます！」と書き出し、「この機会にひとつ、お伝えしたいことがあります。結婚しました！」と報告。「お世話になっている方々にできるだけ直接ご挨拶をしたくて、少し