タレントの丸高愛実（３５）が２４日付でインスタグラムを更新。元サッカー日本代表で夫の柿谷曜一朗氏（３５）との密着２ショットを投稿した。「夫婦でトークショー。ありがとうございました。楽しかった」と書き出し、「アリオ八尾さん１９周年おめでとうございます」とつづり、ピースする写真や仲良く笑顔を見せる写真などをアップした。この投稿にファンからは「美男美女」「理想の夫婦」「お似合いです」「素敵ですね」