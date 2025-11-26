ベンフィカ戦の前半、競り合うアヤックスの板倉（右）＝アムステルダム（共同）【アムステルダム共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は25日、各地で1次リーグ第5戦が行われ、アヤックス（オランダ）の板倉滉はホームのベンフィカ（ポルトガル）戦にフル出場した。試合は0―2で敗れ、5戦全敗となった。スラビア・プラハ（チェコ）の橋岡大樹は0―0で引き分けたホームのビルバオ（スペイン）戦で出番がなかった。チ